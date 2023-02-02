Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Коваленко 2 февраля рассказал, что вместе с группой сослуживцев, прошедших обучение в Великобритании, сдался в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике (ДНР).