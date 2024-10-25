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Бизнес журнал. Центр

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Курским властям не удалось взыскать 130 млн руб с Теткинского сахарного завода

Курским властям не удалось взыскать 130 млн руб с Теткинского сахарного завода

Арбитражный суд Курской области отклонил иск регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства о взыскании 130 млн рублей с ООО «Теткинский сахарный завод», принадлежащего группе «Моснефтегазстройкомплект» и расположенного в пограничном поселке Теткино, который регулярно подвергается обстрелам.

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