Курским властям не удалось взыскать 130 млн руб с Теткинского сахарного завода

Арбитражный суд Курской области отклонил иск регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства о взыскании 130 млн рублей с ООО «Теткинский сахарный завод», принадлежащего группе «Моснефтегазстройкомплект» и расположенного в пограничном поселке Теткино, который регулярно подвергается обстрелам.
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