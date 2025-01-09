Forbes: расходы на разработку сетей 5G и 6G в России сократят в 10 раз

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в перспективе шести лет власти России планируют потратить лишь 2,25 млрд рублей, то есть в 10 раз меньше предполагаемых трат на эти цели, пишет журнал Forbes со ссылкой на сообщение осведомленного источника в телекоммуникационной отрасли и в российской IT-индустрии.