«Из-под земли рванул фонтан»: в Екатеринбурге прозвучал мощный взрыв. Видео

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев,18 днем 30 мая из-за коммунальной аварии взорвался асфальт. Мощная струя воды высотой в несколько этажей пробила дорогу и разбросала булыжники прямо в окна соседнего дома, рассказали очевидцы.
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