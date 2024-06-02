Джез Корден: Rare продолжает трудиться над Everwild Среди игр, анонсированных Xbox Gam...

Джез Корден: Rare продолжает трудиться над EverwildСреди игр, анонсированных Xbox Game Studios в первые годы существования Xbox Series X|S, есть несколько, которые до сих пор не вышли, но Everwild, в частности, остается большой загадкой, не в последнюю очередь потому, что это… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)