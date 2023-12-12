Расчёты 120-мм минометов «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении

Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения.
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