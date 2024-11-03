Назвали "совком" за заметку "День 7 ноября, красный день календаря"

Bogdan Stupin

"...Учебных мест БОЛЬШЕ, чем при совке! Следовательно, доля студентов, получающих БЕСПЛАТНОЕ образование гораздо БОЛЬШЕ...Та же картинка и в медицине. У поликлиник пропускная способность сейчас выше, чем при социализме, поликлиник и больниц сейчас по числу лечебных мест..." Ну,да,ну,да... Вот только КАЧЕСТВО в итоге иное почему-то получается. В СССР половина выпускников любого вуза как приходила на учебу "буратинами"- так ими и выходила. С трудом отличая незабудку от дерьма. Но ТО, что сегодня имеет место быть - вообще не имеет названия. Из той же когорты и здравоохранение. Да, сегодня поликлиники,тем более, те, что в больших городах, меняются. То бишь,искореняется худо-бедно грязь и гниль. Есть новации технические. А КТО сидит в кабинетах? Ответ сегодня знает вся страна. Хотя студентов в медвузах - куча. И где ж они, эскулапы? Вместо них - бывшие братья по СССР. В редком случае способные чем-то помочь. И так - везде. Кроме торговли. Оная расцвела благодаря исчезновению госмагазинов. И дала жизнь такой волне преступности, что ни милиция, ни полиция фактически только в современном кино что-то могут... Словом, куда не кинь - всюду клин. Независимо от любви или ненависти к разваленному государству. Проще говоря, всё это - бесполезная полемика, только "посыпающая солью раны" каждой из сторон. Да еще дающая новые возможности тем "партнерам" России по планете Земля, которые последние 500 лет,в основном, занимаются тем, чтобы вообще не было этой несговорчивой страны. Упорно не желающей (надеюсь еще, что по бОльшей части!) лизать пятки любому,кто больше заплатит.