«Крефельд» Захаркина занял последнее место в немецкой лиге и вылетел во 2-й дивизион после 31 года в элите

«Крефельд» Захаркина занял последнее место в немецкой лиге и вылетел во 2-й дивизион. «Пингвины» заняли 15-е место в нынешнем сезоне лиги и выбыли из числа участников высшего дивизиона впервые за 31 год.
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