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«Святой Проведель – сначала спас игру сэйвом, потом сравнял. Он походил на Холанда, когда бил головой». Капелло о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте

«Святой Проведель – сначала спас игру сэйвом, потом сравнял. Он походил на Холанда, когда бил головой». Капелло о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте

Матч 1-го тура группового этапа завершился со счетом 1:1. На 95-й минуте счет сравнял голкипер «Лацио» Иван Проведель, замкнув головой навес Луиса Альберто.

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