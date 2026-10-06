Зверски избил продавщицу раков в Краснодаре: дебошир может провести за решёткой 5 лет

Зверски избил продавщицу раков в Краснодаре: дебошир может провести за решёткой 5 летКраснодарские следователи завели уголовное дело на мужчину, который набросился с кулаками на женщину-продавца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- История пломбира ...
- История пломбира ...
- История пломбира ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым