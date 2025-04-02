В Тамбовской области заработал новый сервис выписки льготных лекарств

В государственной информационной системе здравоохранения Тамбовской области с 1 апреля запустили модуль для контроля правильности назначения лекарственных препаратов, персонифицированного учёта и планирования закупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии