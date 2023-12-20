Ученые ВНИИ ГОЧС разработали мобильное убежище от ядерных угроз

ъУченые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" , которе способно защитить не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности, передает РИА Новости.