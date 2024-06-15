Группировка войск «Днепр» уничтожила пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS - Минобороны

Очередные сутки специальной операции прошли без особых изменений на линии фронта, подразделения ВС России продолжают наступать по нескольким направлениям, растягивая оборону ВСУ, противник находится в обороне, контратакуя при возможности.
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