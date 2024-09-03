Петербуржцам за корзину продуктов на месяц предстоит заплатить 7 737,6 рубля, а москвичам — 8 087,3 рубля.
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Петербуржцам за корзину продуктов на месяц предстоит заплатить 7 737,6 рубля, а москвичам — 8 087,3 рубля.