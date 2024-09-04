«Соллерс» запустил производство автобусов во Владивостоке

Серийное производство туристических и междугородних автобусов во Владивостоке запущено компанией «Соллерс», представивший лицензионную копию китайской модели Ankai с планами на дальнейшую локализацию производства, 4 сентября сообщили журналистам на церемонии запуска.
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