Ховалыг: ВРП Тувы к 2040 году достигнет 554 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Туву, где глава региона Владислав Ховалыг сообщил о прогнозируемом росте валового регионального продукта к 2040 году до 554 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает уровень 2025 года.