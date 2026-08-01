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Царьград

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Ховалыг: ВРП Тувы к 2040 году достигнет 554 млрд рублей

Ховалыг: ВРП Тувы к 2040 году достигнет 554 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Туву, где глава региона Владислав Ховалыг сообщил о прогнозируемом росте валового регионального продукта к 2040 году до 554 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает уровень 2025 года.

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