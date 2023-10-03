Гороскоп на 3 октября: каким будет день для разных знаков зодиака

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Гороскоп на 3 октября: каким будет день для разных знаков зодиакаК подсказкам интуиции в начале дня стоит прислушиваться особенно внимательно: именно благодаря им вы не допустите ошибок в работе, быстро найдете общий язык с новыми знакомыми и порадуете близких.

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