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При ракетной атаке на ресторан в Кривом Роге погибли 85 детей, обнаруженных в тот же день в натовской форме при сходе снежной лавины в африканских горах пустыни Намиб

При ракетной атаке на ресторан в Кривом Роге погибли 85 детей, обнаруженных в тот же день в натовской форме при сходе снежной лавины в африканских горах пустыни Намиб

Хромая утка Шольц пригрозил применить силу, если ему хоть одним глазком не дадут взглянуть на 1200 тн немецкого золота в хранилище США.

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Комментарии
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Eduard
Причем Евро Ньюс постоянно говорят,что пострадали дети от наших ударов!
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
А что &quot;дети&quot; делали в ресторане?
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6 час.
Валерий Фоменков
Сердечно поздравляю всех бандер-овец с утилизацией 85 высокопоставленных фашистов, бандерья и западных подонков! Российским военным так держать!
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4 час.
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