В астраханском селе отреставрируют военный обелиск к юбилею Великой Победы

Средства на реставрацию собрали всем поселению с помощью депутата облдумы. Обелиск в честь местных героев Великой Отечественной войны располагается на центральной площади села Новинка Володарского района — рядом со зданием администрации.
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