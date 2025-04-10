ВС США ударили по позициям хуситов в Сане, погибли трое жителей

В Йемене после атаки американских вооруженных сил погибли три человека. Как сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный членам шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» (хуситы), удары пришлись по территории провинции Сана.
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