Сергунина рассказала о программе онлайн-форума Smart Cities Moscow

Специалисты в области «умных» городов из двадцати стран примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который откроется в Москве 25 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Специалисты в области «умных» городов из двадцати стран примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который откроется в Москве 25 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
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