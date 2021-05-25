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Сергунина рассказала о программе онлайн-форума Smart Cities Moscow

Сергунина рассказала о программе онлайн-форума Smart Cities Moscow

Специалисты в области «умных» городов из двадцати стран примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который откроется в Москве 25 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

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