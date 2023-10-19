В Москве снизился интерес покупателей ко вторичному жилью

Из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка (ЦБ) РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются.
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