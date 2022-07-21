Российско-​китайский полярный шелковый путь набирает обороты

C тех пор, как в январе 2018 года в «Белой книге» было впервые представлено китайское арктическое продолжение Нового Шелкового пути, начался процесс освоения Арктики, который представляет собой одно из самых важных и недооцененных событий на Земле.
C тех пор, как в январе 2018 года в «Белой книге» было впервые представлено китайское арктическое продолжение Нового Шелкового пути, начался процесс освоения Арктики, который представляет собой одно из самых важных и недооцененных событий на Земле.
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