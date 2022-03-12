Второй матч «Майнца» подряд перенесен из-за ковида. Команде не хватает футболистов для заявки на игру

Второй матч «Майнца» подряд перенесен из-за ковида. Сегодня команда должна была сыграть на выезде с «Аугсбургом» в 26-м туре Бундеслиги, но встреча перенесена на более поздний срок.

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