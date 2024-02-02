Эксперт Шуленин: телефонным мошенникам нельзя говорить «да» и «нет»

РИАМО - 2 фев. Эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин отметил, что при получении подозрительного звонка человеку лучше прекратить беседу, поскольку даже слово «да», которое в начале разговора часто используют люди, мошенники могут использовать для голосового подтверждения действий от имени аккаунта пострадавшего, сообщает Lenta.
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