Эксперт Шуленин: телефонным мошенникам нельзя говорить «да» и «нет»

РИАМО - 2 фев. Эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин отметил, что при получении подозрительного звонка человеку лучше прекратить беседу, поскольку даже слово «да», которое в начале разговора часто используют люди, мошенники могут использовать для голосового подтверждения действий от имени аккаунта пострадавшего, сообщает Lenta.