Регистрация избирательных блоков: Сегодня начался прием документов

С сегодняшнего дня начинается прием документов для регистрации избирательных блоков с целью выдвижения кандидатов на должность президента Республики Молдова на выборах, которые состоятся 20 октября 2024 года, отмечает Noi.
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