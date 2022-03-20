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Сехудо – о победе Аспиналла: «Полностью уничтожил ветерана в лице Александра Волкова»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на победу Тома Аспиналла в главном событии турнира UFC Fight Night 204.

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