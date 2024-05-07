Евросоюз призвал Россию "остановить эскалацию и безответственное поведение"

Ситуация на международной арене еще больше накалилась Сегодня, 6 мая, главное оборонное ведомство нашей страны выступило с громким заявлением о том, что стартовала подготовка к проведению боевых маневров с применением ядерного оружия.
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