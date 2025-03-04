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Научный прорыв! Старость можно победить: и это не фантастика, а прорывные разработки

Научный прорыв! Старость можно победить: и это не фантастика, а прорывные разработки

Японские ученые выяснили, что снижение уровня белка AP2A1 может обратить процесс старения клеток. Этот белок действует как своеобразный «переключатель», который регулирует состояние клеток: если его становится меньше, старые клетки могут омолодиться.

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