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Мировое обозрение

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Гагаузия под «избирательным» контролем – Кишинёв меняет правила автономии

Гагаузия под «избирательным» контролем – Кишинёв меняет правила автономии

Осень нынешнего года может стать переломным моментом в истории Гагаузской автономии в составе Республики Молдова.

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