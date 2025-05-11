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Русская весна

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  • ШКИПЕР
    Так я  и взял в кавычки " боевой конь ", а ты просто невнимательный долбо@б.Ле Пен сделала пу...
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Президент встретился с главами частично признанных кавказских республик (ВИДЕО)

Президент встретился с главами частично признанных кавказских республик (ВИДЕО)

Владимир Путин вчера провёл рабочие встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества, экономическое развитие, а также вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере.

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