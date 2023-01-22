Щенков акита-ину вновь раздает губернатор Приморья (видео)

Бесплатную раздачу щенков породы акита-ину вновь объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Будущих хозяев собак определят среди комментаторов в Telegram-канале (18+) главы региона.
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