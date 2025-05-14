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Бывший глава села обвиняется в убийстве подростков (18+)

Бывший глава села обвиняется в убийстве подростков (18+)

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, которого обвиняют в групповом убийстве двух подростков, совершённом в 2006 году в селе Хада-Булак Оловяннинского района.

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Vladimir Lioubimcev
Вот ужас....
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