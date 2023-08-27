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Андрееску снялась с US Open

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску снялась с турнира этого года. Причиной стала травма спины. Андрееску травмировала спину в Вашингтоне, испытывала проблемы с ней в Монреале, а потом снялась с Цинциннати.

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