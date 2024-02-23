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Закон, порядок, государство

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Министр обороны Российской Федерации вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск

За проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали «За отвагу» и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.

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