Полвека за рулём байка, соревнования и курьезы на гонках: будни профессионального мотогонщика

ВОИН ДОРОГИ Почувствовал ветер на коже и познал, что такое настоящая свобода: многократный чемпион, вице-президент Федерации по автомобильному и мотоциклетному спорту Крыма Николай Русин начал свою карьеру мотогонщика 50 лет назад и по сей день не отпускает руль байка.