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99 л.с., полный привод, минимальный расход и 6-ступенчатый «автомат» — всего 1,75 млн рублей. В России уже можно заказать необычный кроссовер Suzuki Xbee 2024

99 л.с., полный привод, минимальный расход и 6-ступенчатый «автомат» — всего 1,75 млн рублей. В России уже можно заказать необычный кроссовер Suzuki Xbee 2024

Дилер из Владивостока объявил прием заказов на кроссовер Suzuki Xbee 2024 года выпуска. Автомобиль в топовой версии с полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом» оценен в 1,75 млн рублей — и это меньше, чем просят частные продавцы за подержанные Xbee с приличным пробегом и более ранних лет выпуска.

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