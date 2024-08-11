Штурмовая двойка: Су-25 наносят удары по врагу в курском приграничье (ВИДЕО)

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.
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