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Русская весна

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  • Александр Ляшенко
    это свинство,как минимум.сегодня старьё выкладывать, и слабая и гнилая инфоподдержка.как максимум.НАТО сжигает свою...
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Штурмовая двойка: Су-25 наносят удары по врагу в курском приграничье (ВИДЕО)

Штурмовая двойка: Су-25 наносят удары по врагу в курском приграничье (ВИДЕО)

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

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