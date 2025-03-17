Калужский депутат придумал, как при помощи мини поднять демографию

Депутат Тарусы попросил местных жительниц чаще надевать мини-юбки в солнечные дни.фото: vk.com/senaev74Депутат Гордумы от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».