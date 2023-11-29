Войска РХБЗ получат собственные беспилотники-бомбардировщики

Боец с огнеметом РПО-А. Фото Минобороны РФ На вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии состоят различные системы и комплексы с огнеметно-зажигательными и термобарическими боеприпасами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии