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Войска РХБЗ получат собственные беспилотники-бомбардировщики

Войска РХБЗ получат собственные беспилотники-бомбардировщики

Боец с огнеметом РПО-А. Фото Минобороны РФ На вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии состоят различные системы и комплексы с огнеметно-зажигательными и термобарическими боеприпасами.

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