Лука Дончич исполнил эффектный данк с сопротивлением двух игроков «Сиксерс»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во время матча с «Сиксерс» стал автором шикарного данка. В третьей четверти Дончич прорвался в трехсекундную и поставил сверху с сопротивлением «больших» Андре Драммонда и Джорджа Ньянга.