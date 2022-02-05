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Лука Дончич исполнил эффектный данк с сопротивлением двух игроков «Сиксерс»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во время матча с «Сиксерс» стал автором шикарного данка. В третьей четверти Дончич прорвался в трехсекундную и поставил сверху с сопротивлением «больших» Андре Драммонда и Джорджа Ньянга.

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