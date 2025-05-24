Вакханалия в российском футболе.После завершения РПЛ, казалось, все вопросы уже решены. «Краснодар» празднует чемпионство, «Зенит» и ЦСКА довольствуются ролью призеров, «Пари НН» и «Ахмат» готовятся к стыковым матчам, а «Оренбург» и «Факел» отправляются на понижение.