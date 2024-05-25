Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университетаВчера 3,1K прочитали «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов».

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