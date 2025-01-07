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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ. Правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич

38-летний вратарь ЦСКА выступает в лиге с 2003 года.  – Собери идеального футболиста РПЛ за всю историю.

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