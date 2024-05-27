«ВО»: ВСУ попали под мощный удар в поселке около границы с Курской областью

По данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областьюПо данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областью.
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