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Курские новости

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«ВО»: ВСУ попали под мощный удар в поселке около границы с Курской областью

«ВО»: ВСУ попали под мощный удар в поселке около границы с Курской областью

По данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областьюПо данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областью.

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