По данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областьюПо данным тг-канала «Военный обозреватель» накануне вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области, что в 10 километрах с Курской областью.