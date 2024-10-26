Liberty Media — одна из самых дорогих спортивных империй в мире

ЭНГЛВУД (ИА Реалист). Liberty Media Corporation (LMC) — крупный американский холдинг, базирующийся в Инглвуде (штат Колорадо, США), владеющий управляющей компанией чемпионата «Формула-1», радиокомпанией Sirius XM и бейсбольным клубом «Атланта Брэйвз».
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