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«Даже взрывчатку делаем сами»: ВСУ жалуются на дефицит оружия

«Даже взрывчатку делаем сами»: ВСУ жалуются на дефицит оружия

Украинской армии не хватает не только ударных дронов, но и операторов для них и даже взрывчатки. Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
каких побед вам хочется. вы все будет в сырой земле. сволочи такие.
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16 час.
Балу -
Вот чего бандерлогам действительно не хватает, так это мозгов... Ну а раз нет мозгов - заготавливайте гробы...
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8 час.

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