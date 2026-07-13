Секс-символ российской поп-сцены прилетит в Екатеринбург ради шоу на стадионе

На церемонии открытия ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге выступит Ольга Серябкина — бывшая солистка группы SEREBRO, которая считается одной из самых сексуальных и чувственных артисток России.
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