Дмитрий Медведев: Опасные и вредные заблуждения

"Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз.......но потом и весь мир в труху.

Александр Свитайло

А то, блин, хорошо устроились - как по России удары наносить, так это решения отдельных государств, а вот если ответка прилетит, сразу завопят о коллективном заступничестве, о нападении на НАТО. Хрен вам, а не 5-я статья, каждый получит по заслугам!