ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Дмитрий Медведев: Опасные и вредные заблуждения

Дмитрий Медведев: Опасные и вредные заблуждения

Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее.

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Комментарии
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Федор Родников
&quot;Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз.......но потом и весь мир в труху.
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20 час.
Гарий Щерба
Самое  ГЛАВНОЕ  что это бы  НЕБЫЛО ОЧЕРЕДНОЕ СЛОВОБЛУДИЕ ....!!!! ДОСТАЛИ...
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19 час.
Александр Свитайло
А то, блин, хорошо устроились - как по России удары наносить, так это решения отдельных государств, а вот если ответка прилетит, сразу завопят о коллективном заступничестве, о нападении на НАТО. Хрен вам, а не 5-я статья, каждый получит по заслугам!
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18 час.

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