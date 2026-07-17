Были ли в СССР бездомные и нищие

Поклонники СССР любят идеализировать советский строй и сравнивают его с современной Россией. Чаще всего сравнение бывает не в пользу наших дней и одним из важных доводов часто становится благополучие граждан.
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